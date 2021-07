LIVE Berrettini-Ivashka 6-4 6-3 6-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: dominio del romano, 23 anni dopo un italiano ai quarti ai Championships! (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FEDERER 14.04 La nostra DIRETTA LIVE di Berrettini-Ivashka finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport perché nel tardo pomeriggio c’è la sfida di Lorenzo Sonego a Roger Federer sul Centre Court. Un caro saluto e a presto! 14.03 E’ stata senza dubbio la performance migliore di Matteo Berrettini durante questa settimana. Segnale che appena il LIVEllo sale un po’, cresce di conseguenza anche il rendimento del top 10 ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI SONEGO-FEDERER 14.04 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport perché nel tardo pomeriggio c’è la sfida di Lorenzo Sonego a Roger Federer sul Centre Court. Un caro saluto e a presto! 14.03 E’ stata senza dubbio la performance migliore di Matteodurante questa settimana. Segnale che appena illlo sale un po’, cresce di conseguenza anche il rendimento del top 10 ...

SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis #Wimbledon Un grande #Berrettini spazza via #Ivashka 6-4 6-3 6-1 e vola ai… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Ivashka 6-4 6-3 6-1 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Ivashka #Wimbledon #2021: - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Ivashka 6-4 6-3 3-1 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Ivashka #Wimbledon #2021: - infoitsport : Wimbledon 2021 LIVE, i match di lunedì 5 luglio: Berrettini avanti di un set - infoitsport : LIVE - Berrettini-Ivashka 6-4 4-1, Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti -