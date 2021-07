L’ad di Dazn garantisce che non ci saranno problemi nella trasmissione della Serie A (Di lunedì 5 luglio 2021) Veronica Diquattro, amministratrice delegata di Dazn per Italia e Spagna, ha spiegato come l’azienda si sta preparando a trasmettere le partite di Serie A in contemporanea senza che ci siano problemi. La prima delle tre stagioni per le quali Dazn ha acquistato i diritti dovrebbe partire e proseguire per il meglio secondo quanto ha affermato L’ad, senza nessun tipo di intoppo. LEGGI ANCHE >>> Serie A, Dazn dovrà agire per tutelare non solo gli abbonati ma anche gli utenti del web Non dovrebbero esserci problemi per le contemporaneità su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 luglio 2021) Veronica Diquattro, amministratrice delegata diper Italia e Spagna, ha spiegato come l’azienda si sta preparando a trasmettere le partite diA in contemporanea senza che ci siano. La prima delle tre stagioni per le qualiha acquistato i diritti dovrebbe partire e proseguire per il meglio secondo quanto ha affermato, senza nessun tipo di intoppo. LEGGI ANCHE >>>A,dovrà agire per tutelare non solo gli abbonati ma anche gli utenti del web Non dovrebbero esserciper le contemporaneità su ...

