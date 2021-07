Israele: "Vaccino Pfizer molto meno efficace contro la Variante Delta" (Di lunedì 5 luglio 2021) Il governo israeliano getta un'ombra sull'efficacia del Vaccino targato Pfizer contro la Variante Delta. L'antidoto, infatti, sarebbe molto meno efficace rispetto al previsto sull'ultima mutazione ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 luglio 2021) Il governo israeliano getta un'ombra sull'efficacia deltargatola. L'antidoto, infatti, sarebberispetto al previsto sull'ultima mutazione ...

