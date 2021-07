Intervista a Margherita Geraci una scrittrice, una donna e una lettrice curiosa (Di lunedì 5 luglio 2021) Arte, in breve, è tutto ciò che appartiene a tutti e non può appartenere a nessuno Si intitola “Leviathan. La prima legge” (Cignonero Edizioni), il primo volume di una saga distopica ambientata in Italia, scritto dalla giovanissima Margherita Geraci, che racconta un’avventurosa storia di amicizia, di amore e di coraggio. Di questo e di molto altro ancora ci ha parlato, in un’Intervista a cuore aperto, molto intima e personale, la brava autrice. Come e quando ti sei accostata alla scrittura? Sono sempre stata una lettrice accanita e, verso gli undici anni, ho deciso di voler scrivere una storia che avrei tanto voluto ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) Arte, in breve, è tutto ciò che appartiene a tutti e non può appartenere a nessuno Si intitola “Leviathan. La prima legge” (Cignonero Edizioni), il primo volume di una saga distopica ambientata in Italia, scritto dalla giovanissima, che racconta un’avventurosa storia di amicizia, di amore e di coraggio. Di questo e di molto altro ancora ci ha parlato, in un’a cuore aperto, molto intima e personale, la brava autrice. Come e quando ti sei accostata alla scrittura? Sono sempre stata unaaccanita e, verso gli undici anni, ho deciso di voler scrivere una storia che avrei tanto voluto ...

