Il Milan chiede ai tifosi di non presentarsi per il raduno (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Milan ha invitato i tifosi a non presentarsi in occasione del raduno che si terrà il prossimo 8 luglio e che darà il via alla stagione 2021/22. Lo ha fatto attraverso una nota, divulgata poi anche tramite i suoi canali social. «Giovedì 8 luglio, nel tardo pomeriggio, avrà luogo il primo allenamento, che non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilha invitato ia nonin occasione delche si terrà il prossimo 8 luglio e che darà il via alla stagione 2021/22. Lo ha fatto attraverso una nota, divulgata poi anche tramite i suoi canali social. «Giovedì 8 luglio, nel tardo pomeriggio, avrà luogo il primo allenamento, che non L'articolo

Advertising

marcoconterio : ?? ?? ? L'#Eintracht offre 7 milioni più 5 di bonus al #Milan per il ???? #Hauge. Il club chiede di aumentare la parte… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Milan chiede ai tifosi di non presentarsi per il raduno: Il Milan ha invitato i tifosi a no… - milan_corner : @NandoPiscopo1 @marcullo02 @mgpg07 poi fanno i risentiti negli editoriali perché la gente chiede troppo dal mercato… - FrancoMater2 : @AndTar88 Ma poi all'estero, hanno accademie e cantera e quindi puntano sui giovani. E ridurebbero i costi sopratut… - Paroladeltifoso : Milan, ecco quanto chiede il Real per Isco: affare possibile? -