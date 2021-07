Gradimento dei sindaci | Gianluca Festa tra i peggiori d’Italia

Advertising

Agenzia_Ansa : Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradime… - fattoquotidiano : Nello psicodramma collettivo dei Cinquestelle, c’è un “fattore P” che può spiegare la personalità di Giuseppe Conte… - Simo07827689 : RT @Paolo__Ferrara: Abbiamo invertito la rotta. Virginia Raggi sale nella classifica del gradimento dei sindaci del Sole 24 Ore. Il trend è… - Giuly0013 : RT @Paolo__Ferrara: Abbiamo invertito la rotta. Virginia Raggi sale nella classifica del gradimento dei sindaci del Sole 24 Ore. Il trend è… - paoloferrarelli : RT @Paolo__Ferrara: Abbiamo invertito la rotta. Virginia Raggi sale nella classifica del gradimento dei sindaci del Sole 24 Ore. Il trend è… -

Ultime Notizie dalla rete : Gradimento dei

'Questa mattina abbiamo assistito ad uno spettacolo triste, irrispettosoliguri e che dimostra ancora una volta come la minoranza sia 'Totifobica''. Angelo Vaccarezza, ...dal 48% dial 56%...PALERMO - 'Il sondaggio de 'Il Sole 24 ore' sulsindaci merita una riflessione approfondita che non può essere demandata alle dichiarazioni sgraziate delle tifoserie. Il calosindaci delle grandi città, infatti, ha una ...Sono quelli che intervengono su questioni importanti solo se portano like e gradimento, salvo poi vendere anche la propria arte al migliore offrente. Sono quelli che non leggono un giornale o un libro ...“La fonte è autorevole e il risultato lusinghiero. Per quanto riguarda la prima, mi riferisco al Sole 24 Ore, per quanto riguarda il secondo al dato riguardante il sindaco Alessandro Ghinelli" ...