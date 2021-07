“Dove credi di andare?”, il singolo d’esordio de La Malcostume (Di lunedì 5 luglio 2021) Da venerdì 25 giugno è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali . Dove credi di andare? è il primo singolo de La Malcostume, ma è anche la domanda che chiunque abbia un sogno o un obiettivo nella vita prima o poi si sentirà fare. Che sia semplicemente scappare dal proprio passato, dalla propria famiglia o dalla propria terra, o che sia invece cambiare vita e iniziare a fare quello per cui si è nati e che ci tiene vivi: in entrambi i casi ci saranno ostacoli che fanno venir voglia di arrendersi e adagiarsi nell’abitudine e nella comodità della routine quotidiana. A volte sono le altre ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) Da venerdì 25 giugno è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali .di? è il primode La, ma è anche la domanda che chiunque abbia un sogno o un obiettivo nella vita prima o poi si sentirà fare. Che sia semplicemente scappare dal proprio passato, dalla propria famiglia o dalla propria terra, o che sia invece cambiare vita e iniziare a fare quello per cui si è nati e che ci tiene vivi: in entrambi i casi ci saranno ostacoli che fanno venir voglia di arrendersi e adagiarsi nell’abitudine e nella comodità della routine quotidiana. A volte sono le altre ...

Advertising

deumanizzazione : RT @alycecappellaio: #beatoTuChe mi guardi e credi di aver capito tutto quando io non so manco dove mi trovo… - _zehentner : @tizianamaiolo Ne va anche della loro salute, non credi? Li stai discriminando. Al massimo potresti chiedere che pa… - Paola30502511 : @InMonsterland Io vorrei però capire una cosa??Quando state male...... Ma male come lo sono stata io 5 anni fa. Dove… - PenelopeVr46 : @Emma_vibes perché, da dove credi che arrivi il 'povero' Lewis? - zanuzzoburrazzi : Non importa la tua età, da dove vieni o in che Dio credi, durante la verifica di matematica per calcolare 9×6 usi la calcolatrice. -

Ultime Notizie dalla rete : Dove credi Il sogno in bicicletta di Noemi Lucrezia Eremita: la 'locomotiva molisana' Per realizzare i propri sogni Noemi prende la strada del Veneto, dove veste i colori dell'ASD ... come tu stessa hai dichiarato con la tua grinta e simpatia: "I sogni non si avverano se ci credi. I ...

Istituto per la Famiglia: "Ddl Zan? No, grazie, è una legge bavaglio" ... "La legge non 'era' uguale per tutti? Viviamo, oppure no, in un Paese dove tutti sono liberi di ... in base alla propria percezione, sei omofobo e discriminatore; se credi che la famiglia può essere ...

“Dove credi di andare?”, il singolo d’esordio de La Malcostume L'Opinionista Sinner e il no alle Olimpiadi: “Mi concentro sulla mia crescita” Dispiace vedere Jannik Sinner, 20 anni, mortificare la più alta competizione mondiale come valori. Jannik Sinner non sarà l’unico a saltare le Olimpiadi Comincia così un lungo post sui social dove Jan ...

Per realizzare i propri sogni Noemi prende la strada del Veneto,veste i colori dell'ASD ... come tu stessa hai dichiarato con la tua grinta e simpatia: "I sogni non si avverano se ci. I ...... "La legge non 'era' uguale per tutti? Viviamo, oppure no, in un Paesetutti sono liberi di ... in base alla propria percezione, sei omofobo e discriminatore; seche la famiglia può essere ...Dispiace vedere Jannik Sinner, 20 anni, mortificare la più alta competizione mondiale come valori. Jannik Sinner non sarà l’unico a saltare le Olimpiadi Comincia così un lungo post sui social dove Jan ...