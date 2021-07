Democratizziamo anche la Cyber Defense

(Di lunedì 5 luglio 2021) Con l'aumento dell'importanza strategica delle tecnologie digitali, aumentala necessità di figure talentuose e di software adeguati. Ed è per questo che da qualche tempo si parla sempre più spesso di "democratizzazione". L'obiettivo è semplice: fornirea chi (persona o azienda), non è superspecializzato, la capacità di creare soluzioni tecnologiche avanzate attraverso un'esperienza super semplificata. Non è un fenomeno completamente nuovo, ma grazie alle attuali tecnologie di Artificial Intelligence (in particolare il Machine Learning), la forza di impatto sarà rilevante. Per chiudere il preambolo: la "democratizzazione" non è dunque una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Democratizziamo anche

Panorama

Quindi non soloun prodotto alternativo, ma utilizziamola tecnologia per trovare gli investimenti'. 'Riguardo a quali - continua - siano le start up o le aziende in grado di ...Quindi non soloun prodotto alternativo, ma utilizziamola tecnologia per trovare gli investimenti". "Riguardo a quali - continua - siano le start up o le aziende in grado di ...