Covid Usa, i numeri di Fauci: "99,2% dei morti non erano vaccinati" (Di lunedì 5 luglio 2021) Il virologo degli Usa, Anthony Fauci, pubblica i dati rassicuranti riguardanti i vaccini Covid. Stando ai numeri il 99,2% dei morti non erano vaccinati. Anthony Fauci pubblica i dati incoraggianti riguardanti i vaccini contro il Covid-19, con gli Usa che stanno lentamente uscendo dalla crisi pandemica. Infatti il virologo americano ha affermato che il 99,2% L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Joe Biden celebra l'America "quasi" indipendente dal Covid Il bilancio complessivo dei decessi è enorme - 605.000 morti - e ancora oggi muoiono negli Usa per Covid circa 200 persone al giorno. Biden ha voluto che il 4 luglio fosse comunque un giorno di festa ...

Biden celebra il 4 luglio: "Sarà un'estate di gioia, ma pandemia non è ancora sconfitta" Il Covid 'non è stato ancora sconfitto'. A dirlo è presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'inquilino ... Mattarella a Biden: "Rapporto eccezionale" Gli Usa hanno 'preso il sopravvento' sul virus che '...

Covid Usa, Fauci: "99,2% dei morti non erano vaccinati"

Biden celebra l'indipendenza americana, ma avverte: la pandemia è ancora qui AGI - Joe Biden celebra l'Indipendenza americana e dalla pandemia ma avverte che il Covid-19 non è pienamente sconfitto. Parlando alla Casa Bianca, davanti a un migliaio di ospiti, soprattutto ...

