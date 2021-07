Cosa ha detto Renzi sul DDL Zan in diretta Facebook (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Renzi alle 12 di questa mattina ha deciso di parlare su Facebook per chiarire la posizione di Italia Viva sulla legge Zan. Dopo le quattro proposte di modifica presentate ieri da Davide Faraone nei confronti del Disegno di legge, i profili social degli esponenti del partito e dello stesso Renzi sono stati invasi da commenti molto duri contenenti ingiurie e minacce di vario genere. “Se non ci fossimo stati noi a mettere la fiducia sui diritti civili oggi non avremmo quella legge”, spiega l’ex premier nella sua diretta. Il fondatore di Italia Viva poi mette subito il punto sulle voci che si sono rincorse in queste ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteoalle 12 di questa mattina ha deciso di parlare super chiarire la posizione di Italia Viva sulla legge Zan. Dopo le quattro proposte di modifica presentate ieri da Davide Faraone nei confronti del Disegno di legge, i profili social degli esponenti del partito e dello stessosono stati invasi da commenti molto duri contenenti ingiurie e minacce di vario genere. “Se non ci fossimo stati noi a mettere la fiducia sui diritti civili oggi non avremmo quella legge”, spiega l’ex premier nella sua. Il fondatore di Italia Viva poi mette subito il punto sulle voci che si sono rincorse in queste ...

