Ci mancherai Raffaella Carrà: addio all'icona della tv italiana (Di lunedì 5 luglio 2021) Life&People.it " Ci mancherai Raffaella Carrà. Raffaella ci ha lasciati. Una malattia ha attaccato il suo corpo. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre", con queste parole il compagno Sergio Iapino ha dato il triste annuncio alle 16.20 di oggi, lunedi 5 Luglio. Showgirl, cantante, ballerina, attrice; conduttrice televisiva e autrice televisiva in Italia e in Spagna. Raffaella, donna brillante, colta e intelligentissima, che ha saputo imporsi ai vertici dello star system mondiale con la sua freschezza ...

