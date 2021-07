Chef cade nel pentolone di brodo che sta cucinando | morto a 25 anni | lascia tre figli

Advertising

fanpage : Lascia due figlie e un maschietto di appena 6 mesi. Aveva 25 anni - Isabella26V : RT @fanpage: Lascia due figlie e un maschietto di appena 6 mesi. Aveva 25 anni - mapivi63 : RT @fanpage: Lascia due figlie e un maschietto di appena 6 mesi. Aveva 25 anni - AlexBongini : RT @fanpage: Lascia due figlie e un maschietto di appena 6 mesi. Aveva 25 anni - Rojname_com : Cade nel pentolone dove stava preparando il brodo: muore cuoco 25enne. Guadagnava 14 euro al giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Chef cade

È caduto nel pentolone dove stava cucinando il brodo di pollo. È morto così Issa Ismail, 25 anni, cuoco per cerimonie, mentre aiutava a preparare il banchetto di nozze per un ricevimento alla Hazel ...Sono agghiaccianti i dettagli del decesso di un giovanedi soli 25 anni, morto dopo essere caduto in un pentolone bollente pieno di brodo di pollo. La vicenda arriva dall'Iraq ed è avvenuta il ...Tutto ha avuto inizio da una indagine avviata dalla procura di Palermo e poi passata al pool anti terrorismo. Un marocchino di 35 anji avrebbe reclutato terroristi per l'Isis in dieci carceri italiane ...Cuoco morto in Kurdistan, cosa è accaduto. Il ragazzo ha perso la vita dopo essere scivolato e successivamente caduto in una grande pentola piena di zuppa. Issa Ismail lascia tre ...