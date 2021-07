Che fine faranno le favolose creaturelle di Barbara D’Urso? (Di lunedì 5 luglio 2021) Karina Cascella, Paola Caruso, Giovanni Ciacci, Elena Morali Con la chiusura di Live – Non è la D’Urso e Domenica Live e, come DM anticipato, il ridimensionamento di Pomeriggio Cinque, c’è qualcuno che vive un autentico dramma televisivo. No, non ci riferiamo stavolta a Barbara D’Urso ma alle sue “creaturelle”, una lunga schiera di ospiti fissi spacciati per autorevoli e qualificati opinionisti. Roba che, a ripensarci, vengono i brividi! Che fine faranno da settembre tutti quei personaggi a cui Videonews ha consentito per anni di scaldare poltrone e sfere, dare fiato a bocche più o ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 luglio 2021) Karina Cascella, Paola Caruso, Giovanni Ciacci, Elena Morali Con la chiusura di Live – Non è lae Domenica Live e, come DM anticipato, il ridimensionamento di Pomeriggio Cinque, c’è qualcuno che vive un autentico dramma televisivo. No, non ci riferiamo stavolta ama alle sue “”, una lunga schiera di ospiti fissi spacciati per autorevoli e qualificati opinionisti. Roba che, a ripensarci, vengono i brividi! Cheda settembre tutti quei personaggi a cui Videonews ha consentito per anni di scaldare poltrone e sfere, dare fiato a bocche più o ...

