Calciomercato Napoli, Maksimovic in bilico: tutte le possibilità (Di lunedì 5 luglio 2021) Calciomercato Napoli, per Maksimovic contratto scaduto ma nulla è escluso. In settimana sarà confermata una cessione e c’è attesa per Insigne Nikola Maksimovic (Getty Images)Maksimovic va via, il contratto scaduto cinque giorni fa non è stato rinnovato, o forse resta e tutto è da scoprire. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport c’è una “volontà reciproca di recuperare quel contratto scaduto“. Eppure al difensore serbo il mercato non manca. Sempre secondo il quotidiano ci sono contatti con la Spagna e anche in Premier ma il calciatore vuole aspettare. Nella lista dei suoi ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021), percontratto scaduto ma nulla è escluso. In settimana sarà confermata una cessione e c’è attesa per Insigne Nikola(Getty Images)va via, il contratto scaduto cinque giorni fa non è stato rinnovato, o forse resta e tutto è da scoprire. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport c’è una “volontà reciproca di recuperare quel contratto scaduto“. Eppure al difensore serbo il mercato non manca. Sempre secondo il quotidiano ci sono contatti con la Spagna e anche in Premier ma il calciatore vuole aspettare. Nella lista dei suoi ...

