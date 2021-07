Alpi Apuane, incidente per due escursionisti: morto un uomo. Recuperata la compagna dai soccorritori (Di lunedì 5 luglio 2021) Un escursionista ha perso la vita mentre si trovava sulle Alpi Apuane, nel territorio di Lucca, nella località di Vagli Sotto. L’uomo è precipitato a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia. Con lui la compagna, che è stata Recuperata durante le lunghe operazioni di soccorso. Le dinamiche dell’incidente, avvenuto domenica, non sono ancora chiare. I due escursionisti volevano raggiungere la vetta della Roccandagia ma avrebbero intrapreso una traccia che li avrebbe portati sulla destra orografica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Un escursionista ha perso la vita mentre si trovava sulle, nel territorio di Lucca, nella località di Vagli Sotto. L’è precipitato a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia. Con lui la, che è statadurante le lunghe operazioni di soccorso. Le dinamiche dell’, avvenuto domenica, non sono ancora chiare. I duevolevano raggiungere la vetta della Roccandagia ma avrebbero intrapreso una traccia che li avrebbe portati sulla destra orografica ...

