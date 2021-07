Al Bano e Romina | che imbarazzo | “Ma non lo fa nessuno?” VIDEO

(Di lunedì 5 luglio 2021) Alsi sono esibiti durante Una Voce per Padre Pio ma la loro esibizione non è andata proprio benissimo. Ecco cosa è successo. Al(GettyImages)Ieri sera è andato in onda su Rai 1 Una Voce per Padre Pio che ha visto tanti ospiti sotto la conduzione di Mara Venier. Una occasione di musica ma anche di tanta beneficenza che è l’obiettivo principale della manifestazione. window. tgvtag = window. tgvtag ; window. tgvtag.players = window. tgvtag.players ;window. tgvtag.players.push( { ‘placement’: ‘player-outstream’,’id’: 643, ‘type’: ‘outstream’} ); In una ...

Advertising

zazoomblog : Al Bano e Romina istanti imbarazzanti sul palco: “Non lo fa nessuno con noi?” - #Romina #istanti #imbarazzanti… - zazoomblog : Al Bano e Romina istanti imbarazzanti sul palco: “Non lo fa nessuno con noi?” - #Romina #istanti #imbarazzanti… - glooit : Al Bano e Romina di nuovo sul palco insieme, gag romantica e momento di imbarazzo leggi su Gloo… - infoitcultura : Al Bano e Romina, sul palco accade qualcosa: i due reagiscono così - Act_A__Fool : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Romina

AL: "HO CAPITO SUBITO CHE YLENIA ERA MORTA"/ "? Eravamo in crisi ma..." ALCARRISI: 'MATRIMONIO CON LOREDANA LECCISO? PER ME...' Sollecitato sull'argomento dai conduttori di 'Uno ......ha presentato l'evento su Rai1 'Una voce per Padre Pio' dove ha ospitato tanti artisti tra cui Al. Insieme hanno dato vita ad uno spettacolo unico, grazie anche alla partecipazione di...La serata televisiva del 4 luglio è stata vinta da Una voce per Padre Pio, il concerto a scopo benefico condotto da Mara ...Al Bano e Romina Power sono stati protagonisti dell'evento benefico "Una voce per Padre Pio" insieme a molti altri artisti ...