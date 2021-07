Agrigento: migranti dispersi, la procura ordina l’uso di un robot per cercarli nel mare (Di lunedì 5 luglio 2021) La procura di Agrigento si muove ancora una volta a favore dei migranti e prevede di ricercare, con un robot della Guardia costiera, i 9 dispersi del naufragio verificatosi fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Ladisi muove ancora una volta a favore deie prevede di ricercare, con undella Guardia costiera, i 9del naufragio verificatosi fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno L'articolo proviene da Firenze Post.

