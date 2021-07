Addio a Raffaella Carrà storia dell’Italia Quando tornò | Maradona scelse lei

(Di lunedì 5 luglio 2021)se n’è andata. A 78 anni. È stata parte delladel costume, della tv, dello spettacolo italiano. Un volto storico della tv italiana, al pari di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. L’incarnazione del nazional-popolare. Ha segnato il costume italiano con canzoni che hanno fatto epoca, il ballo del Tuca tuca.rientrò in Italia, per la prima volta, Diego Armandolei.Carramba che sorpresa.è stata famosissima anche all’estero, in ...

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all'età di 7… - fanpage : È morta Raffaella Carrà, addio alla Regina della Tv - RadioItalia : Addio Raffaella ?? #RaffaellaCarrà (da @Corriere)

16.44 Raffaella Carrà E' morta Raffaella Carrà. Lo annuncia Sergio Iapino. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".