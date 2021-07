Uragano Elsa fa paura a Miami: sospese ricerche dei 121 dispersi nel crollo del palazzo (Di domenica 4 luglio 2021) Uragano Elsa fa paura a Miami. sospese le ricerche dei 121 dispersi del palazzo di 12 piani crollato. Il resto del condominio verrà demolito. Il governatore della Florida Ron De Santis, per l’avvicinarsi della tempesta tropicale, ha dichiarato lo stato di emergenza in 15 contee Uragano Elsa fa paura: Le ricerche dei 121 dispersi causati Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)faledei 121deldi 12 piani crollato. Il resto del condominio verrà demolito. Il governatore della Florida Ron De Santis, per l’avvicinarsi della tempesta tropicale, ha dichiarato lo stato di emergenza in 15 conteefa: Ledei 121causati

Advertising

MeteoInDiretta : La stagione 2021, come quella dello scorso anno, ha già prodotto un numero significativo di tempeste:… - andreastoolbox : CRONACA METEO. La potenza di Elsa quando era uragano. Ingenti danni alle Barbados - VIDEO « 3B Meteo… - LuisEdu11175559 : RT @ItalyinCuba: ????In vista del possibile passaggio su Cuba dell'uragano Elsa a partire da domenica 4 luglio, si invitano i connazionali pr… - Virus1979C : RT @LaStampa: A Miami fa paura l’uragano Elsa. Sospese le ricerche dei 121 dispersi del palazzo di 12 piani crollato - tizianacampodon : RT @CatelliRossella: Uragano Elsa minaccia Haiti, Paese in massima allerta - America Latina - ANSA -