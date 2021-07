Una bambina di 10 anni è caduta dal balcone a Lecce (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - Tragedia a Lecce dopo una bambina di 10 anni è precipitata dal balcone di casa ed è ricoverata in gravissime condizioni, intubata, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. È accaduto nella notte. La bambina, figlia di una coppia di 41 e 35 anni, è caduta dal balcone della cameretta dopo essersi sporta salendo su uno sgabello. Nella camera insieme a lei, al momento del fatto, c'era la sorellina di 6 anni mentre i genitori erano nel tinello a guardare la tv. Sul posto anche la scientifica. Immediati i soccorsi, la piccola ha ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - Tragedia adopo unadi 10è precipitata daldi casa ed è ricoverata in gravissime condizioni, intubata, all'ospedale Vito Fazzi di. È accaduto nella notte. La, figlia di una coppia di 41 e 35, èdaldella cameretta dopo essersi sporta salendo su uno sgabello. Nella camera insieme a lei, al momento del fatto, c'era la sorellina di 6mentre i genitori erano nel tinello a guardare la tv. Sul posto anche la scientifica. Immediati i soccorsi, la piccola ha ...

