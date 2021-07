Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Una bambina di 10 anni è caduta dal balcone a Lecca - jaydenskriver : @isidevoltaire @ladyrubios ma puoi mettere un asciugamano della r*ma ad una bambina così piccola cosa ti ha fatto di male - Agenzia_Italia : Una bambina di 10 anni è caduta dal balcone a Lecca - sulsitodisimone : Una bambina di 10 anni è caduta dal balcone a Lecca - Huffle_the_puff : @bravimabasta @MonicaCirinna @ZanAlessandro Quelli vecchi decrepiti siete voi che pensate che se a un bambino piacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Una bambina

AGI - Agenzia Italia

Feriti due loro amichetti:di 7 anni, trasportata all'ospedale di Borgo Trento a Verona con la frattura di un polso, e un bambino di 6 anni che se l'è cavata con qualche graffio. Bambini ...Le prime parole che la, al risveglio, ha pronunciato sono state molto profonde lasciando i due genitori che già ... A sei anni, finalmente,vita normale per Abby, la malattia sembrava si ...Vacanze in famiglia per l'estate 2021 tra gite e giochi educativi per i più piccoli. Escursioni per bambini e famiglie, visite guidate e laboratori di educazione ambientale, ...Saranno le indagini della Procura a chiarire cosa abbia provocato il crollo del tetto della ghiacciaia nel quale sono morti Michele e Tommaso, di ...