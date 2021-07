Tour de France 2021, classifica generale aggiornata dopo nona tappa: Pogacar ancora in giallo (Di domenica 4 luglio 2021) La classifica generale del Tour de France 2021 aggiornata dopo la nona tappa. Vincitore di tappa uno straordinario Ben O’Connor, che vince con più di 4? di vantaggio su Mattia Cattaneo. Terzo Sonny Colbrelli. O’Connor ha accarezzato il sogno della maglia gialla, a tratti, ma nel finale Tadej Pogacar è uscito prepotentemente ristabilendo le distanze e mantenendo il primato in classifica generale. Buon lavoro di Nairo Quintana, che diventa la nuova maglia a pois. DI seguito, ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Ladeldela. Vincitore diuno straordinario Ben O’Connor, che vince con più di 4? di vantaggio su Mattia Cattaneo. Terzo Sonny Colbrelli. O’Connor ha accarezzato il sogno della maglia gialla, a tratti, ma nel finale Tadejè uscito prepotentemente ristabilendo le distanze e mantenendo il primato in. Buon lavoro di Nairo Quintana, che diventa la nuova maglia a pois. DI seguito, ...

