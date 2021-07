Tour de France 2021, Ben O’Connor: “Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me in questi anni” (Di domenica 4 luglio 2021) Ben O’Connor ha realizzato un numero favoloso nella nona tappa del Tour de France 2021, la Cluses-Tignes. L’australiano dell’Ag2r è andato in fuga al mattino e ha staccato, uno dopo l’altro, tutti gli altri corridori che si erano mossi insieme a lui. Nemmeno due grimpeur come Sergio Higuita e Nairo Quintana sono riusciti a tenergli testa. O’Connor ha trionfato con oltre cinque minuti di vantaggio sul secondo classificato. Grazie all’impresa odierna, inoltre, O’Connor ha scalato dodici posizioni in classifica generale e, ora, si trova al secondo posto della graduatoria. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Benha realizzato un numero favoloso nella nona tappa delde, la Cluses-Tignes. L’australiano dell’Ag2r è andato in fuga al mattino e ha staccato, uno dopo l’altro,gli altri corridori che si erano mossi insieme a lui. Nemmeno due grimpeur come Sergio Higuita e Nairo Quintana sono riusciti a tenergli testa.ha trionfato con oltre cinque minuti di vantaggio sul secondo classificato. Grazie all’impresa odierna, inoltre,ha scalato dodici posizioni in classifica generale e, ora, si trova al secondo posto della graduatoria. ...

