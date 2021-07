Tenta di rubargli l’auto | El Shaarawy picchia il ladro Ora è indagato per lesioni

(Di domenica 4 luglio 2021) Come riportato da ‘La Stampa’, l’attaccante della Roma, Stefan Elè finito sotto inchiesta per un presunto pestaggio ai danni di uomo che gli stava rubando la macchina e che lo ha poi denunciato per. “Si tratta di un atto dovuto l’iscrizione della notizia di reato: il mio assistito sarà sentito dal magistrato e darà la sua versione dei fatti. Sono convinto che si risolverà tutto nel migliore dei modi” le parole del legale. “Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto quando sarà fissato l’interrogatorio che avverrà di certo entro la fine di ...

Da vittima a «carnefice». questa la beffa capitata a Stephan El Shaarawy. L'attaccante delle Roma si ritrova sotto-inchiesta dalla Procura capitolina per lesioni, perché avrebbe picchiato il ladro che ...