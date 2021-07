"Sono ferita, la mia amica morta". Trovate senza vita le due donne investite da un mietitrebbia (Di domenica 4 luglio 2021) Sono state Trovate morte le due donne di origine marocchina, di 28 e 32 anni, una delle quali aveva dato l’allarme al 112, venerdì mattina, spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais a San Giuliano Milanese, in provincia della metropoli. Sui cadaveri - spiegano gli inquirenti - Sono stati riscontrati segni compatibili con l’investimento di un mezzo pesante. Al cellulare una delle straniere aveva detto, parlando in arabo con i carabinieri coadiuvati da un interprete, che era stata gravemente ferita e che la sua ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021)statemorte le duedi origine marocchina, di 28 e 32 anni, una delle quali aveva dato l’allarme al 112, venerdì mattina, spiegando che entrambe erano stateda unain un campo di mais a San Giuliano Milanese, in provincia della metropoli. Sui cadaveri - spiegano gli inquirenti -stati riscontrati segni compatibili con l’investimento di un mezzo pesante. Al cellulare una delle straniere aveva detto, parlando in arabo con i carabinieri coadiuvati da un interprete, che era stata gravementee che la sua ...

