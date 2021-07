Schianto nella notte tra quattro auto: due giovani feriti, uno è grave (Di domenica 4 luglio 2021) L’incidente questa notte a Brignano Gera d’Adda. Un ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto: portato d’urgenza al Papa Giovanni in codice rosso. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 luglio 2021) L’incidente questaa Brignano Gera d’Adda. Un ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’: portato d’urgenza al Papa Giovanni in codice rosso.

Advertising

webecodibergamo : Schianto nella notte tra quattro auto: due giovani feriti, uno è grave - il_piccolo : I residenti, spaventati dal rumore dello schianto, sono scesi in strada - Marc16dic1899 : @EmanueleBottoni @SimoneCristao 1 gol dopo 5 minuti. Raddoppio dopo 35 secondi nella ripresa. Una squadra inesperta… - MarcoCherubin17 : @Ruby_Louu @liebeseeleworld Mmmmmm sii tutto dentro nella figa fino a farti godere per poi farti succhiare il cazzo… - infoitinterno : Tir finisce nella scarpata dopo lo schianto sulla Trignina: 2 feriti. Autotrasportatore casertano trasportato in os… -