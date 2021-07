Roma, Marcelo corteggiato da Mourinho per sostituire Spinazzola (Di domenica 4 luglio 2021) José Mourinho sembra intenzionato a fare un tentativo per un suo pupillo. Lo ha allenato ai tempi del Real Madrid e ora potrebbe essergli utile visto il grave infortunio occorso a Leonardo Spinazzola per la corsia mancina della Roma. Stiamo parlando ovviamente di Marcelo. Il terzino brasiliano è stato ai margini della squadra di Zidane per tutto l’arco della stagione. Ora bisognerà capire se Carlo Ancelotti vorrà puntare su di lui oppure se deciderà di privarsene definitivamente. Colpo ad affetto per la Roma? Lo sbarco nella capitale di Marcelo sarebbe un colpo Scudetto per quanto ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) Josésembra intenzionato a fare un tentativo per un suo pupillo. Lo ha allenato ai tempi del Real Madrid e ora potrebbe essergli utile visto il grave infortunio occorso a Leonardoper la corsia mancina della. Stiamo parlando ovviamente di. Il terzino brasiliano è stato ai margini della squadra di Zidane per tutto l’arco della stagione. Ora bisognerà capire se Carlo Ancelotti vorrà puntare su di lui oppure se deciderà di privarsene definitivamente. Colpo ad affetto per la? Lo sbarco nella capitale disarebbe un colpo Scudetto per quanto ...

