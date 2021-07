Referendum giustizia, firme anche dalla sinistra (Di domenica 4 luglio 2021) "La questione della ‘mala giustizia’ è un male endemico dello Stato e dei rapporti tra Stato e cittadini che ha caratterizzato l’intera vita della Repubblica italiana", spiega il giornalista Ettore Maria Colombo, che da elettore di sinistra sostiene i Referendum proposti da Lega e Radicali Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 luglio 2021) "La questione della ‘mala’ è un male endemico dello Stato e dei rapporti tra Stato e cittadini che ha caratterizzato l’intera vita della Repubblica italiana", spiega il giornalista Ettore Maria Colombo, che da elettore disostiene iproposti da Lega e Radicali

borghi_claudio : La risposta della gente ai primi giorni di raccolta firme per i referendum giustizia (ricordo che ce ne vogliono 50… - borghi_claudio : Centomila firme per i referendum giustizia in un weekend vogliono dire tre cose: 1) La gente ha un desiderio fortis… - borghi_claudio : Oltre 25mila firme per i referendum sulla giustizia nel weekend solo in Lombardia! - marcomorini72 : RT @borghi_claudio: Oltre 25mila firme per i referendum sulla giustizia nel weekend solo in Lombardia! - AngelaAngelmi : RT @RaffaelePizzati: Riforma della giustizia, #Giachetti: 'Se è coerente, anche Di Maio firmi i referendum' @bobogiac ???????? -