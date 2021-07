Piogge e rovesci, migliora verso sera (Di domenica 4 luglio 2021) Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Massimo Mazzoleni vediamo come si concluderà il weekend e come inizierà la prossima settimana. ANALISI GENERALE L’anticiclone europeo si indebolisce su Francia e Germania, mentre una linea temporalesca si avvicina alla regione Padano-alpina. Ne conseguirà un’incremento dell’instabilità sulla Lombardia che avrà il suo apice domenica. In seguito nuova fase stabile ed estiva fino a metà settimana. Domenica 4 luglio 2021 Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia nuvolosità irregolare a tratti intensa con brevi schiarite soprattutto nella notte ed in pianura: dal tardo mattino prime Piogge o rovesci su ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Massimo Mazzoleni vediamo come si concluderà il weekend e come inizierà la prossima settimana. ANALISI GENERALE L’anticiclone europeo si indebolisce su Francia e Germania, mentre una linea temporalesca si avvicina alla regione Padano-alpina. Ne conseguirà un’incremento dell’instabilità sulla Lombardia che avrà il suo apice domenica. In seguito nuova fase stabile ed estiva fino a metà settimana. Domenica 4 luglio 2021 Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia nuvolosità irregolare a tratti intensa con brevi schiarite soprattutto nella notte ed in pianura: dal tardo mattino primesu ...

Advertising

astigov : Massime in calo con piogge e rovesci pomeridiani | Previsioni meteo 4 luglio 2021 - fabioruffinengo : Massime in calo con piogge e rovesci pomeridiani | Previsioni meteo 4 luglio 2021 - AaronHLandau : RT @MeteoSvizzera: Risveglio con nuvolosità a media quota: il mattino in parte soleggiato, il pomeriggio nuvoloso e verso sera deboli piogg… - MeteoSvizzera : Risveglio con nuvolosità a media quota: il mattino in parte soleggiato, il pomeriggio nuvoloso e verso sera deboli… -