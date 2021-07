Pentathlon | Europei junior 2021 | una splendida Alice Rinaudo centra la medaglia d’oro!

(Di domenica 4 luglio 2021) Dopo il successo di ieri di Giorgio Malan, anche la giornata finale del Campionato Europeoesdimoderno di Berna (Svizzera) regala una grande soddisfazione ai colori azzurri. La finale femminile, infatti, è vinta da(Fiamme Oro) al termine di una gara di livello assoluto. La portacolori azzurra nel nuoto realizza il quinto tempo in 2:15.49, totalizzando 280 punti; nella scherma con 26 stoccate vincenti realizza 268 punti e, dopo due prove, è seconda dietro a Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Nell’equitazione realizza 291 punti con un abbattimento e 2 secondi sul ...

