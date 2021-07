Papa Francesco operato, cos’è la stenosi diverticolare sintomatica del colon (Di domenica 4 luglio 2021) La notizia dell’intervento programmato subito da Papa Francesco ha acceso l’interesse su la stenosi diverticolare sintomatica del colon. Si tratta di una condizione patologica risultato di una serie di infezioni successive, un intervento delicato, secondo gli esperti, che si fa solo in caso di reale necessità, soprattutto fra gli anziani. La stenosi per la quale Bergoglio è stato ricoverato è solo una delle complicanze dei diverticoli che sono benigni e frequentissimi con il crescere dell’età: 50% fra i 50enni, 70% fra i 70enni e così via. I diverticoli possono definirsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) La notizia dell’intervento programmato subito daha acceso l’interesse su ladel. Si tratta di una condizione patologica risultato di una serie di infezioni successive, un intervento delicato, secondo gli esperti, che si fa solo in caso di reale necessità, soprattutto fra gli anziani. Laper la quale Bergoglio è stato ricoverato è solo una delle complicanze dei diverticoli che sono benigni e frequentissimi con il crescere dell’età: 50% fra i 50enni, 70% fra i 70enni e così via. I diverticoli possono definirsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Vaticano: Papa Francesco operato già stasera Città del Vaticano, 04 lug 17:36 - Papa Francesco sarà sottoposto ad intervento chirurgico già questa sera, la conferma arriva dalla Sala Stampa vaticana. Il Pontefice soffre...

La notizia del ricovero sui media internazionali dalla Cnn al New York Times Papa Francesco, la notizia del ricovero sui media internazionali Nella notizia si precisa fra l'altro che la stenosi del colon 'è una condizione comune che colpisce più della metà degli adulti negli ...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico Corriere della Sera Il Papa al “Gemelli” per un intervento programmato al colon ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco si è recato questo pomeriggio presso il Policlinico Gemelli di Roma dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare ...

Papa: Mattarella, 'da me e da tutti italiani auguri di pronta guarigione' Roma, 4 lug. "Santità, atterrato a Parigi per la visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlin ...

