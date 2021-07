Pallanuoto femminile, Serie A2 gara 1 finale playoff: L’Aktis Acquachiara perde a Como (Di domenica 4 luglio 2021) Pallanuoto femminile, Serie A2 gara 1 finale playoff: L’Aktis Acquachiara cede solo ai rigori. Giovedì 8 Luglio prossimo alle 16.00 la rivincita in gara 2 presso la piscina Scandone di Napoli. L’Aktis Acquachiara esce a testa alta dalla piscina di Legnano dopo aver alzato bandiera bianca al cospetto delle padrone di casa del Como soltanto Leggi su 2anews (Di domenica 4 luglio 2021)A2cede solo ai rigori. Giovedì 8 Luglio prossimo alle 16.00 la rivincita in2 presso la piscina Scandone di Napoli.esce a testa alta dalla piscina di Legnano dopo aver alzato bandiera bianca al cospetto delle padrone di casa delsoltanto

Advertising

2gobbo : @cacciaramarri Gli appassionati e le appassionate. Io ogni tanto le guardo in TV e il livello tecnico è migliorato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, A2 Femminile, l'Aktis Acquachiara vola in Lombardia: domani Gara 1 di finale playoff contro Como https://t.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, A2 Femminile, l'Aktis Acquachiara vola in Lombardia: domani Gara 1 di finale playoff contro Como https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, A2 Femminile, l'Aktis Acquachiara vola in Lombardia: domani Gara 1 di finale playoff contro Como https://t.… - apetrazzuolo : Pallanuoto, A2 Femminile, l'Aktis Acquachiara vola in Lombardia: domani Gara 1 di finale playoff contro Como -