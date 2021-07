(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Quando Matteodice che il ddl Zan sarebbeso perché spalancherebbe alle ‘teorie gender a bambini di sei anni’, evidentemente non sa di che parla. Quella legge si limita a istituire la Giornata nazionale contro l’, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e contrastare pregiudizi e violenze: un’occasione di informazione e riflessione in cui le scuole e le amministrazioni pubbliche organizzino iniziative di sensibilizzazione contro i pregiudizi omotransfobici. Che pericoli vi vede? I suoi ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: sottosegretaria Floridia, 'da Salvini discorsi primitivi, nessun pericolo per bambini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia sottosegretaria

Metro

La giornata nazionale contro l'Ieri laall'istruzione Barbara Floridia si era espressa sul ddl Zan e sulla possibile istituzione della giornata nazionale contro l'e ...tweet I fenomeni die transfobia vedono protagonisti ancora troppi studenti, è un problema che richiede la collaborazione di tutti. Ad affermarlo, laall'istruzione Barbara Floridia che è ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Il tema del ddl Zan è stato ideologizzato oltre misura. Una questione che riguarda diritti e non violenza non doveva diventare scontro di bandiera tra partiti. È una sconfi ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Gli emendamenti di Italia viva al ddl Zan sono irricevibili, altro che mediazione. È un modo per tendere la mano alla destra, magari anche per il futuro e anche per affossa ...