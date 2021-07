"Non voleva stare con Salvini e allora perché è al governo?". Cacciari sbotta contro Letta (Di domenica 4 luglio 2021) Non ci va per il sottile Massimo Cacciari. Ospite a Stasera Italia nella puntata del 3 luglio, il filosofo ha voluto dare un consiglio spassionato a Enrico Letta: "Se Letta riteneva inconciliabile un governo con Salvini - ha esordito alle telecamere di Rete Quattro nel programma condotto da Veronica Gentili - poteva fare a meno di entrarci. Se Letta riteneva che il Pd non potesse far parte di un governo con Salvini, poteva evitare di farne parte. Salvini non mi pare abbia cambiato idea negli ultimi minuti...". E infatti il segretario dem ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Non ci va per il sottile Massimo. Ospite a Stasera Italia nella puntata del 3 luglio, il filosofo ha voluto dare un consiglio spassionato a Enrico: "Seriteneva inconciliabile uncon- ha esordito alle telecamere di Rete Quattro nel programma condotto da Veronica Gentili - poteva fare a meno di entrarci. Seriteneva che il Pd non potesse far parte di uncon, poteva evitare di farne parte.non mi pare abbia cambiato idea negli ultimi minuti...". E infatti il segretario dem ...

Advertising

poliziadistato : Foto tenerissima da Reggio Calabria, dove i poliziotti delle Volanti, intervenuti per un incendio in uno stabile, h… - lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - Ettore_Rosato : Dice di aver favorito nascita #GovernoDraghi... Io ricordo Conte che cercava voti in Senato, creava “responsabili'… - Robherto72 : RT @poliziadistato: Foto tenerissima da Reggio Calabria, dove i poliziotti delle Volanti, intervenuti per un incendio in uno stabile, hanno… - heydeIilah : @crisomii Guarda, magari voleva saperne di più e ci sta, però non ti puoi lamentare che quella non ne sappia di più… -