Nicolò Barella ‘gioca’ Italia-Spagna | “La sfida si risolve a centrocampo | il nostro è tra i più forti Vogliamo festeggiare per Spinazzola”

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 31' ?? GOOOL! #BARELLA!!! ???????? #BelgioItalia 0?-1? Un siluro che trafigge Courtois! Nicolò ci porta… - RaiUno : ?? Nicolò Barella spacca la porta! ?? #BelgioItalia 0-1 La diretta streaming: - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa di Nicolò #Barella #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #EURO2020 - ilnonnosimpson : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa di Nicolò #Barella #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #EURO2020 https://t… - greenwatcher17 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa di Nicolò #Barella #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #EURO2020 https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Barella

"Cercheremo di rendere orgoglioso Spinazzola, non possiamo fare altro che trovare altri modi per festeggiare per lui". E' il pensiero cheha voluto dedicare all'esterno azzurro che si è infortunato gravemente nel corso della gara con il Belgio. "E' stato il primo gol per il quale a fine partita non ho esultato proprio per ...Lo ha detto il centrocampista azzurroin conferenza stampa a Coverciano in vista della semifinale con le Furie Rosse di Luis Enrique. 'Bello ricevere tanti complimenti perchè abbiamo ...