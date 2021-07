Napoli su Lubomir Satka: rifiutata la prima offerta di De Laurentiis (Di domenica 4 luglio 2021) Il Napoli su Lubomir Satka, difensore centrale in forza al Lech Poznan. Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, Gli azzurri avrebbero fatto anche una prima offerta per il difensore. “Si è fatto conoscere in Polonia con la maglia del Lech Poznan e agli ultimi Europei con la partecipazione in maglia slovacca, ora Lubomir Satka sembrerebbe entrato anche nelle idee di mercato del Napoli: è Polsat Spor a riportare la notizia con il club azzurro che starebbe pensando al centrale slovacco – con un passato anche nel Newcastle – per rinforzare la difesa ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 luglio 2021) Ilsu, difensore centrale in forza al Lech Poznan. Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, Gli azzurri avrebbero fatto anche unaper il difensore. “Si è fatto conoscere in Polonia con la maglia del Lech Poznan e agli ultimi Europei con la partecipazione in maglia slovacca, orasembrerebbe entrato anche nelle idee di mercato del: è Polsat Spor a riportare la notizia con il club azzurro che starebbe pensando al centrale slovacco – con un passato anche nel Newcastle – per rinforzare la difesa ...

Advertising

napolipiucom : ??? NAPOLI SU LUBOMIR SATKA: RIFIUTATA LA PRIMA OFFERTA DI DE LAURENTIIS - LoveSud2 : RT @TheNapoliZone: ??| il #Napoli avrebbe offerto 3 milioni di euro al Lech Poznan per acquistare il difensore Lubomir #Satka, offerta però… - TheNapoliZone : ??| il #Napoli avrebbe offerto 3 milioni di euro al Lech Poznan per acquistare il difensore Lubomir #Satka, offerta… - SSCNapoli_FL : ?? | Il Napoli avrebbe offerto al Lech Poznan circa 3M€ per il difensore classe ‘95 Lubomir Satka. Il club polacco h… - phierpez : Dalla Polonia - Napoli, offerta di 3 milioni per Lubomir Satka! Il Lech Poznan rifiuta per il centrale difensivo sl… -