Michele Merlo | il rimpianto di Morgan | “L’avrei fatto diventare Marco Mengoni”

(Di domenica 4 luglio 2021) Non tutti lo sanno o se lo ricorderanno, maad Amici 16 era il coach di, in arte Mike Bird. Poi però lasciò il programma di punto in bianco, litigando in maniera feroce con gli autori e la stessa Maria De Filippi, anche perché i suoi allievi – tra cui il compianto cantante – si ribellavano alle sue scelta stilistiche. Tra i tanti, anchesi è detto disperato e addolorato per la morte di, anche se le sue dichiarazioni sono passate un po’ in sordina tra le tante manifestazioni di cordoglio pubblico. Ancheha ricordato (a modo suo) Mike Bird “Se quel ...

Spoiler59807467 : Mi manchi dedicata a Michele Merlo ?? - zismysoul : @bvlevari @Beatrice011997 Aggiungo anche Michele merlo… anche io vicenzaa - september199six : Ogni volta che penso a Michele Merlo mi viene da piangere e sento un vuoto dentro assurdo - Spoiler59807467 : Andiamo a spaccare anche Tik Tok. Mettete ?? Mi manchi con dedica a Michele Merlo ?? #aka7even - densacc : @mandyislnfIames Michele merlo associato a Louis mi ha fatto davvero male sto piangendo -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Merlo

Maria De Filippi assente a funerali, perché?/ Visita in forma privata Marta Flavi e la telefonata che le fece lasciare Costanzo Intervistata dal settimanale Nuovo , Marta Flavi ha ...L'occasione è il ricordo sul palco diin arte Mike Bird, anche lui come il campano un ex allievo di Amici, venuto a mancare di recente. Aka7even e il tributo per Mike Bird post - Amici ...Durante l’ospitata a Battiti Live, Aka7even ha dedicato la sua “Mi manchi” a Michele Merlo, il cantante come lui lanciato da Amici, ...Michele Merla (classe 1966), sindaco uscente è considerato da tutti il candidato “scomodo” e per davvero difficile da battere alle prossime elezioni amministrative di San Marco in Lamis, previste, ...