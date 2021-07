Liguria | nel 2020 raccolta differenziata al 53 | 46%; salgono a 134 i comuni oltre il 65%

Advertising

_SDeJong_ : RT @ValeBianco88: Treno di ritorno dalla Liguria, penso di essere uno dei pochi stronzi nel mio vagone con la mascherina. La cosa triste è… - ValeBianco88 : Treno di ritorno dalla Liguria, penso di essere uno dei pochi stronzi nel mio vagone con la mascherina. La cosa tri… - LuceverdeRadio : ??? #autostrade #incidente – A26 Genova Gravellona Toce ?????? Code causa incidente nel tratto compreso tra Carpugnin… - LuceverdeRadio : ?? #autostrade #traffico – A12 Genova Rosignano ?????? Code causa traffico intenso nel tratto compreso tra Barriera D… - Ossmeteobargone : Rifiuti: nel 2020 differenziata al 53% -

... Le vie d'accesso sono rimaste bloccate da polizia e carabinieri anchecorso della mattinata. I ... Alla richiesta si è associato anche Giovanni Toti, presidente della. 'Mentre l'Europa balla ...I nuovi casi sono 13: 3 nell'Imperiese, 3Savonese 2 nell'area di Genova e 5Tigullio. ... Da quando il virus ha cominciato a circolare inci sono stati 103.476 contagiati. Negli ...Presidente Legambiente Liguria. La Bandiera nera è anche "per non aver ritirato il permesso alla ricerca di titanio nel comprensorio del Beigua e non aver ampliato i confini dell'area protetta al ...Genova, 4 luglio 2021 - Per la prima volta dopo mesi il numero dei positivi al Covid in Liguria scende sotto quota mille: in tutta la regione sono 969 le persone infettate. Sono 343 meno di ieri e son ...