L’amicizia tra Washington e Roma è più importante che mai. L’augurio di Mattarella a Biden (Di domenica 4 luglio 2021) La ricorrenza dell’Independence Day mi offre la gradita opportunità di inviare a Lei, signor Presidente, e all’amico popolo americano le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana, unitamente ai miei personali auguri di prospero avvenire. Pochi mesi orsono il 160° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche ci ha consentito di riflettere sulle origini dell’eccezionale rapporto che lega Stati Uniti e Italia, uniti da un’amicizia che ha radici antiche ma è capace di proiettarsi con fiducia verso il futuro. Ne costituiscono il fondamento – oltre alla presenza di una ampia e operosa comunità di origine italiana nel suo Paese – la condivisione di un irrinunciabile ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) La ricorrenza dell’Independence Day mi offre la gradita opportunità di inviare a Lei, signor Presidente, e all’amico popolo americano le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana, unitamente ai miei personali auguri di prospero avvenire. Pochi mesi orsono il 160° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche ci ha consentito di riflettere sulle origini dell’eccezionale rapporto che lega Stati Uniti e Italia, uniti da un’amicizia che ha radici antiche ma è capace di proiettarsi con fiducia verso il futuro. Ne costituiscono il fondamento – oltre alla presenza di una ampia e operosa comunità di origine italiana nel suo Paese – la condivisione di un irrinunciabile ...

Advertising

ItalyinGreece : Oggi al Parlamento greco insieme al Presidente Tassoulas per un nuovo momento di amicizia tra ???? e ???? e di celebraz… - formichenews : ????????L’amicizia tra Washington e Roma è più importante che mai. L’augurio di Mattarella a Biden #4luglioUSA… - _LinGualoca : RT @Amyrmia: Ho perso un “caro” amico. Lo eravamo da molto tempo. In lui è subentrata un’attrazione per me, non corrisposta. Ha preferito a… - Papadopulo : RT @ItalyinGreece: Oggi al Parlamento greco insieme al Presidente Tassoulas per un nuovo momento di amicizia tra ???? e ???? e di celebrazioni… - Rosaededdy4 : No vi prego può esistere l'amicizia tra uomo e donna ....ma poi è single se anche fosse ben venga tutti meritano di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amicizia tra Il potere corrode l'amicizia. Un segreto tra Letta e Conte la Repubblica