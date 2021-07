Juve | l' agenda della settimana | dopo Wembley l' incontro per Locatelli

Advertising

L'settimanale propone anche un nuovo incontro con il Sassuolo per un avanzamento della trattativa che potrebbe portare in bianconero Manuel Locatelli: per la prima volta lametterà sul ...CALCIOMERCATO Locatelli, laha fretta di chiudere: ora l'incontro col... CALCIOMERCATO ... La Juventus ha inun nuovo vertice col Sassuolo dopo quello dello scorso 23 giugno, in cui si è ...Juventus, apre il laboratorio Allegri: 4 formazioni in testa. Ecco cosa ha in mente il tecnico bianconero Massimiliano Allegri inizia a pensare alla forma della Juventus, in attesa dell’inizio del rit ...Arsenal, Borussia Dortmund e Manchester United, ma anche Chelsea e Tottenham. C'è la fila per Manuel Locatelli, forte centrocampista del Sassuolo che sta impressionando tifosi ...