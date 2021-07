Inter: confermata la prima amichevole dell’era Inzaghi (Di domenica 4 luglio 2021) Manca solo l’ufficialità ma ormai è deciso dove debutterà l’Inter versione 2021-2022: la prima sotto la gestione Inzaghi La nuova Inter di Simone Inzaghi scalda i motori. I nerazzurri si ritroveranno giovedì 8 luglio ad Appiano Gentile (senza i nazionali) mentre il giorno primo sarà presentato l’ex tecnico della Lazio. Decisa anche la prima amichevole a cui Handanovic e compagni prenderanno parte. Come sottolinea il quotidiano ticinese La Regione, è confermata la sfida tra Inter e Lugano in programma sabato 17 luglio a Cornaredo, con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Manca solo l’ufficialità ma ormai è deciso dove debutterà l’versione 2021-2022: lasotto la gestioneLa nuovadi Simonescalda i motori. I nerazzurri si ritroveranno giovedì 8 luglio ad Appiano Gentile (senza i nazionali) mentre il giorno primo sarà presentato l’ex tecnico della Lazio. Decisa anche laa cui Handanovic e compagni prenderanno parte. Come sottolinea il quotidiano ticinese La Regione, èla sfida trae Lugano in programma sabato 17 luglio a Cornaredo, con ...

Inter: confermata la prima amichevole dell'era Inzaghi Calcio News 24 Inter, il 7 Luglio inizia l’era di Inzaghi Comincia l'era di Simone Inzaghi: l'allenatore ex Lazio risponderà alle domande dei media insieme a Beppe Marotta in una conferenza stampa in programma il 7 Luglio ...

