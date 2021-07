Il boom peruviano di Lapadula Tutti in fila per lui | sponsor | tv e Leicester

(Di domenica 4 luglio 2021) Lapa-mania. Così scrive la Gazzetta dello Sport. Gianluca, 31 anni, è tra i protagonisti della Coppa America con la maglia del Perù (sua madre è peruviana). Ha segnato 2 gol al Paraguay, 1 all’Ecuador e ha anche 2 assist. Il Perù affronterà il Brasile in semifinale. Scrive la Gazzetta: questa improvvisa popolarità in Sudamerica sta producendo incredibili effetti sul piano dell’immagine e (naturalmente) su quello commerciale. Ogni suo post sui social raccoglie centinaia di migliaia di “like”, le multinazionali americane se lo contendono ini settori: c’è chi vuole ingaggiarlo in tv, ma sono arrivate anche offerte come testimonial per la ...

