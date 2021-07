F1, Verstappen serve il bis in Austria. Sul podio Bottas e Norris. Ferrari: Sainz è 5°, Leclerc 8° (Di domenica 4 luglio 2021) Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spielberg l’olandese della Red Bull, scattato dalla pole, ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per Lewis Hamilton su Mercedes che ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz. Ottava la Rossa di Charles Leclerc, dietro la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Dani Ricciardo. Per Verstappen, sempre più leader del Mondiale, si tratta della quinta vittoria stagionale, la terza consecutiva e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Maxha vinto il Gran Premio di, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spielberg l’olandese della Red Bull, scattato dalla pole, ha preceduto la Mercedes di Valtterie la McLaren di Lando. Quarto posto per Lewis Hamilton su Mercedes che ha preceduto ladi Carlos. Ottava la Rossa di Charles, dietro la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Dani Ricciardo. Per, sempre più leader del Mondiale, si tratta della quinta vittoria stagionale, la terza consecutiva e ...

