E' stato Identificato e sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito con un mezzo agricolo in un campo di mais le due donne che sono state trovate morte il 3 luglio. I corpi senza vita di Hanan Nekhla, 32anni e dell'amica Sara El Jaafari, 28 anni, sono stati trovati al confine tra San Giuliano Milanese e Locate ...

Ultime Notizie dalla rete : Due donne Due donne morte in un campo. Identificato l'uomo che le avrebbe investite: "Non mi sono accorto di nulla" E' stato identificato e sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito con un mezzo agricolo in un campo di mais le due donne che sono state trovate morte il 3 luglio. I corpi senza vita di Hanan Nekhla, 32anni e dell'amica Sara El Jaafari, 28 anni, sono stati trovati al confine tra San Giuliano Milanese e Locate ...

A Monica Pelliccione il Premio 'Donne e comunicazione' La giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione , ha ricevuto ieri, a Spoleto, in occasione del Festival dei due mondi , il premio "Donne e comunicazione " I grandi dialoghi ". La ...

Incidenti in montagna: due donne morte assiderate sul Monte Rosa Agenzia ANSA Monte Rosa, due donne morte assiderate Martina Svilpo, di 29 anni, residente a Crevoladossola (Verbania), e Paola Viscardi, di 28 anni, residente a Trontano (Verbania) sono morte assiderate sul Monte Rosa. Le due alpiniste piemontesi sabat ...

Incidente nella notte a Palinuro: due persone in ospedale Incidente la notte scorsa intorno alle 2. All’ingresso di Palinuro due donne a bordo di una Fiat 500 hanno impattato violentemente contro il muro che costeggia la rotatoria. Ingenti i danni all’autove ...

