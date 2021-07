Balotelli fa i complimenti a Insigne e si dà al tiro al piattello

(Di domenica 4 luglio 2021) Mariocomunica con le storie di Instagram. Fa ie a Mancini («È tutto merito tuo») per lo splendido Europeo degli azzurri.è rimasto, ancora una volta senza squadra, nella sua Concesio. È terminato anche il rapporto con il Monza. Il Corriere di Brescia scrive che in Turchia lo accoglierebbero a braccia aperte, negli Stati Uniti sarebbe l’uomo ideale per lanciare l’Mls. ma c’è di mezzo il Mondiale in Qatar enon ha ancora perso le residue speranze di parteciparvi. «L’Italia sta facendo benissimo anche senza di me», ha detto su Instagram. Ha aggiunto ...

Advertising

napolista : Su Instagram. È ancora in cerca di una squadra. Fa i complimenti a Mancini. Non ha rinunciato al sogno Mondiale in… - OdeonZ__ : Balotelli a Mancini dopo la vittoria contro il Belgio: “Il merito è tuo” - sportli26181512 : Balotelli a Mancini dopo la vittoria contro il Belgio: “Il merito è tuo” - tuttomonza : Balotelli a Mancini: “E’ tutto merito tuo”. Poi i complimenti a Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli complimenti

TUTTO mercato WEB

Le due hanno incontrato lì anche gli amici Mahmood, Mario, il fratello Enock Barwuah e ... e in tanti sui social hanno fatto ialla showgirl per il suo fisico invidiabile anche a ...Nell'Europeo 2012 la sua strada incrocia quella di Mario, altro talento purissimo non ... A un certo punto il 10 azzurro sbotta, e senza troppigli sputa in faccia. Non se ne ...Mario Balotelli risponde ai suoi fan. L'attaccante ex Monza ha parlato attraverso Instagram di nazionale ma anche di temi d'attualità come il razzismo. Alla domanda "Manchi tu all’Europeo", Balotelli ...Raffaella Fico è pronta per una nuova avventura e ha mostrato un piccolo spoiler del suo look sui social: davvero esplosiva!