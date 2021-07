Vaticano, il cardinale Becciu va a processo per l’affare dell’immobile a Londra. Con lui altri nove tra prelati e funzionari (Di sabato 3 luglio 2021) Dieci persone e quattro società dovranno presentarsi davanti ai giudici del Vaticano per difendersi da diversi reati legati all’acquisto del palazzo di Sloane Avenue, a Londra, e ad altre manovre che «hanno generato consistenti perdite per le finanze» della Santa Sede. Nel bollettino ufficiale della stampa pontificia, si legge che il presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione in giudizio – la cui prima udienza è prevista il prossimo 27 luglio – anche per il cardinale Giovanni Angelo Becciu. L’illustre porporato, caduto in disgrazia in seguito a vari guai giudiziari, dovrà rispondere delle ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Dieci persone e quattro società dovranno presentarsi davanti ai giudici delper difendersi da diversi reati legati all’acquisto del palazzo di Sloane Avenue, a, e ad altre manovre che «hanno generato consistenti perdite per le finanze» della Santa Sede. Nel bollettino ufficiale della stampa pontificia, si legge che il presidente del Tribunaleha disposto la citazione in giudizio – la cui prima udienza è prevista il prossimo 27 luglio – anche per ilGiovanni Angelo. L’illustre porporato, caduto in disgrazia in seguito a vari guai giudiziari, dovrà rispondere delle ...

