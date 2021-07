Stasera in tv, oggi 3 luglio 2021: Una vita e The winner is (Di sabato 3 luglio 2021) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 3 luglio 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 3 luglio 2021 La programmazione della serata di sabato 3 luglio 2021 è ampia. Su Rai1 vanno in onda gli Europei 2020 con i quarti di finale, mentre Canale 5 propone una nuova puntata del programma The winner is con al timone Gerry Scotti. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 luglio 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 3abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 3La programmazione della serata di sabato 3è ampia. Su Rai1 vanno in onda gli Europei 2020 con i quarti di finale, mentre Canale 5 propone una nuova puntata del programma Theis con al timone Gerry Scotti. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 ...

Advertising

teatrolafenice : ?? L'ascolto di stasera non può mancare: 'La danza degli spiriti benedetti' di Gluck, nato oggi nel 1714. Una compos… - ridursi_cosi : stasera potrebbe uscire con noi un tipo per il quale mi cabeza esta ciao ma perché dico io perché non ci vediamo da… - SANGIO_LA_LADY : oggi sarò un pò inattiva poichè mio padre porterà il mio telefono ad aggiustare pk si e rotto??, e poi andrò da mia… - SVNSETAE__ : Ragazzx molto probabilmente starò off oggi tutto il giorno. Ci sentiamo stasera! Ditemi buona fortuna!???? - PinaPupillo : RT @Linda3712189723: Ragazzi sarebe bello fare stream di massa fino a mezzogiorno perche oggi e Sabato e molti andrano al mare oggi e stas… -