Spinazzola | la dedica della moglie dopo l’infortunio | “Ci hai reso orgogliosi”

(Di sabato 3 luglio 2021) Leonardoil grave infortunio con la Nazionale ha ricevuto una commoventeda parte di sua, Miriam Sette: ecco cosa gli ha scritto su Instagram. Miriam Sette (Instagram)L’Italia è rimasta orfana di uno dei suoi titolarissimi, Leonardo. Il terzino rivelazione dell’Europeo al 77esimo minuto del quarto di finale contro il Belgio è uscito in lacrime dal campo sopra una barella. Inizialmente si è pensato a uno strappo muscolare o a un problema al ginocchio, come già gli è capitato negli ultimi anni, ma la diagnosi è stata decisamente più pesante: il difensore ...

Commenta per primo Miriam Sette, moglie di Leonardoun commovente post su Instagram al marito, infortunatosi durante Belgio - Italia, quarto di finale degli Europei: ' Quante volte l'hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno ...Subito dopo l'infortunio, la moglie di, Miriam , ha scritto una dolcissimaal marito ferito, con tanto di foto in cui si vede il figlioletto Mattia, di 3 anni, che indica il papà ...Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio con la Nazionale ha ricevuto una commovente dedica da parte di sua moglie, Miriam Sette.Belgio-Italia finisce 1-2, con gli azzurri che conquistano la semifinale di Euro 2020. E su Twitter esplode la gioia dei tifosi, che dedicano un abbraccio virtuale a Leonardo Spinazzola. In lacrime su ...