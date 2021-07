Spinazzola: “Il nostro sogno azzurro continua. Io tornerò presto” (Di sabato 3 luglio 2021) Gioia a metà per Leonardo Spinazzola, che ieri contro il Belgio è uscito per un grave infortunio al tendine d’Achille. Quest’oggi sono previsti gli esami dove si deciderà se operarlo e anche che tipo di intervento fare. In base a ciò si decideranno i tempi di recupero. Il giocatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con un messaggio che ha rassicurato i suoi tifosi. “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Gioia a metà per Leonardo, che ieri contro il Belgio è uscito per un grave infortunio al tendine d’Achille. Quest’oggi sono previsti gli esami dove si deciderà se operarlo e anche che tipo di intervento fare. In base a ciò si decideranno i tempi di recupero. Il giocatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con un messaggio che ha rassicurato i suoi tifosi. “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma ile con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che! Ne sono ...

Advertising

VinceMaielli : RT @Ginestra21: C’è un minuto delle telecronache di questo #EURO2020 che non si sia sentito il nome di #Spinazzola? Uno che gioca davvero,… - sctionn80 : RT @PagineRomaniste: #Spinazzola: 'Tornerò presto, ne sono sicuro. Il nostro sogno azzurro continua' #ASRoma - BiffiLuca : @Vale_Juve7 @MarSnaaaa @MaurizioJj I nostri si non quelli che hanno fermato le fonti di gioco tipo il nostro centro… - _kuball_ : RT @Ginestra21: C’è un minuto delle telecronache di questo #EURO2020 che non si sia sentito il nome di #Spinazzola? Uno che gioca davvero,… - PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Italia, messaggio di #Spinazzola dopo l’infortunio ?? “Tornerò presto, ma il sogno nostro continua” ?? Le sue paro… -