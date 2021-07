Speranza | - 95% ricoveri ma non è finita | attenzione alle varianti

(Di sabato 3 luglio 2021) ... avevamo 3800 persone in terapia intensiva ora ne abbiamo circa 220 quindi siamo anche in questo caso a meno 90% e anche il tasso del numero dei contagiati quotidiano è molto molto sceso". Così il ...

... avevamo quasi 30.000 persone nei nostri ospedali ora ne abbiamo meno di 1500 quindi meno%, ... Così il ministro della Salute, Roberto, alla presentazione a Roma della 'Costituzione etica' ...Il ministro della Salute Robertorivendica i risultati di questi ultimi due mesi resi ...26 aprile avevamo quasi 30.000 persone nei nostri ospedali ora ne abbiamo meno di 1500 quindi meno% -...Forse già prima di settembre la variante Delta in Italia sarà al 90% mentre serviranno, secondo gli esperti, ancora due settimane per capire un po' di più gli effetti sui contagi Covid-19. Intanto il ...Il ministro: "Non è finita. Abbiamo bisogno ancora di proseguire con cautela" "Sono tra quelli che hanno insistito con forza perché il corso di riaperture fosse un percorso graduale senza passi troppo ...